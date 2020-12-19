Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

19.12.2020 19:58

Son dakika haberlerine göre Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı İtfaiye ekiplerinin kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı kedi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti Bursa'da üç katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında oğlu can havliyle kendini dışarı atarken, anne evde...

Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı kedi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da üç katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında oğlu can havliyle kendini dışarı atarken, anne evde mahsur kaldı. Balkonda itfaiye ekiplerini bekleyen yaşlı kadın, yangın kontrol altına alındıktan sonra kurtarıldı. Evin kedisi ise itfaiye ekiplerinin kalp masajı yapmasına rağmen hayatını kaybetti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Piremir Mahallesi 9. Dilek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci katından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar olan sokaktan müdahale edemeyince evin arka kısmından müdahale etmek zorunda kaldı. Yangın sırasında evde bulunan İlhan Özdemir (45), can havliyle kendini ekiplerin yardımıyla dışarı atarken, annesi Şükriye Özdemir ise evin balkonunda mahsur kaldı. Dumandan etkilenen İlhan Özdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanes'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ekipler, yangın esnasında balkona çıkan ve kurtarılmayı bekleyen Şükriye Özdemir'e balkonda kalması konusunda uyarılarda bulundu.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yaşlı kadında itfaiye ekiplerin tarafından kurtarıldı. Evde bulunan bir kedinin ise yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, avuçlarına aldıkları kediye uzun süre kalp masajı yaptı.

Balkonu çıktığı için durumu iyi olan yaşlı kadın, "Ben evdeydim, ne olduğunu anlamadım. Alevleri görünce hemen kendimi balkona attım. Ev sahibiyim. Mutfakta biraz işim vardı o sırada yangın çıktı" dedi.

Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

İtfaiye, Yangın, Bursa, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yangında can pazarı...Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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