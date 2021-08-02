Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen köylülere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde büyükbaş hayvan yardımı yapıldı.

İlçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınında büyükbaş hayvanları (sığır) yangında telef olduğu tespit edilen ailelere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde 7 adet büyükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlar, yangında hayvanları telef olan ailelere teslim edildi. - ADANA