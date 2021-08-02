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Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği - Son Dakika

Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği

02.08.2021 11:15
Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen köylülere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde büyükbaş hayvan yardımı yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen köylülere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde büyükbaş hayvan yardımı yapıldı.

İlçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınında büyükbaş hayvanları (sığır) yangında telef olduğu tespit edilen ailelere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde 7 adet büyükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlar, yangında hayvanları telef olan ailelere teslim edildi. - ADANA

Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği

Adana Valiliği, Hisarcık, Tarım, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği - Son Dakika


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