Yangının Nedeni Elektrik Kontağı

KAYMAKAM KIYAK: YÜZDE 90 ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, yangının çıktığı Doğanlar köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Kıyak, "Üzücü olan böyle bir yangının çıkmış olması. Bunun nedeni yapıların ahşap olması. Yüzde 90 elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum. Binalar kullanılır halde değil. Burada en büyük sıkıntı binaların çok eski olması. Müştereken kullanılıyor olması. Herhangi bir tadilat tamiratın yapılmamış olmasının sonuçları bu şekilde yansıdı. Belki biz burada yetkililer olarak üzerimize düşeni yapıp bu binaların tamirat tadilat ile elektrik aksamının devre dışı bırakılmasını sağlayabiliriz. Herkese çok geçmiş olsun. Rabb'im bir daha böyle afetleri yaşatmasın bizlere" dedi.

Murat ÖZELCİ/OVACIK (Karabük),