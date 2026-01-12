Yapay Zeka Medya Trafiğini Azaltacak

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsünün raporuna göre, yapay zekanın özetlediği haberler nedeniyle haber sitelerine girişin gelecek 3 yılda yüzde 43 oranında azalması bekleniyor.

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü, 51 ülkeden 280 medya yöneticisinin katıldığı anketlerin sonucunda "Gazetecilik, Medya, Teknoloji Trendleri ve Tahminler 2026" raporunu yayımladı.

Raporun temelini oluşturan anketlere katılan gazetecilerin yüzde 16'sını İngiltere'deki gazeteciler oluştururken, bu ülkeyi Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda takip etti.

Ankete katılan 280 yönetici arasında 64 Genel Müdür, 64 Genel Yayın Yönetmeni, 34 üst düzey editör ve 28 dijital yayınlar müdürü yer aldı.

Gazeteci tanımı, yaratıcı içerik üreten kişiye dönüşüyor

Gazeteciliğin geleceğinden umutlu olan katılımcı oranı 2022'de yüzde 60 iken bu oran 2026 raporuna yüzde 38 olarak yansıdı.

Anketlere katılan medya yöneticileri, arama motorları ve sosyal medya platformları üzerinden gelen okur trafiğinde gördükleri düşüşün ise devam edeceği tahmininde bulundu.

Son 3 yılda Facebook üzerinden gelen okur trafiğinde yüzde 43, X'ten gelen trafikte ise yüzde 46'lık düşüş gören medya yöneticileri, arama motorlarından gelen trafiğin gelecek 3 yılda yüzde 43 düşeceği öngörüsünü paylaştı.

Medya yöneticileri bunu, yapay zekanın arama motorlarındaki aramalarda kullanıcıların önüne konuyla ilgili bir özet çıkarmasına, bu özeti okuyan kullanıcıların haber sitelerini ziyaret etmemesine bağladı.

Bu nedenle yapay zekayı yönlendirecek yollar arayan medya, rotasını YouTube, Instagram ve TikTok'ta uzun ve kısa format videolara çevirdi.

Ayrıca haber içeriklerini de çeşitlendirmeyi amaçlayan medya yöneticileri, saha odaklı, özgün ve insan hikayesi türünde içeriklerin fark yaratacağı düşüncesini paylaştı.

Rapora göre medya yöneticileri, tüm bu nedenlerle "gazeteci" tanımını artık haber yazan ya da anlatan değil, izleyiciye hitap eden ve yaratıcı içerik üreten kişi olarak yapıyor.

Yapay zeka gazetecinin yerini almadı

Gazetecilik, yapay zekanın ortadan kaldıracağı mesleklerden biri olarak ise görülmüyor.

Ankete katılan medya yöneticilerinin yüzde 44'ü haber merkezlerinde kullanılan yapay zeka sistemlerinin gelecek vadettiğine inandığını paylaşsa da katılımcıların yüzde 42'si bu sistemlerin kısıtlı ölçüde etkili olduğunu düşüncesini aktardı.

Katılımcıların yüzde 67'si ise haber merkezlerinde kullanılan yapay zeka sistemleri sayesinde işlerin hızlanmadığını dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 16'sı yapay zeka kullanımı sonucunda çalışan sayısında dikkat çekici olmayan boyutta düşüş olduğunu belirtirken, yüzde 9'u ise aksine çalışan sayısını ya da masrafları artırdıklarını bildirdi.

Medya yöneticileri, sosyal medya fenomenlerinin gazeteciliğe etkisini ise "olumsuz" olarak gördüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 70'i fenomenlerin ve içerik üreticilerinin kaliteli gazetecilik içeriklerinin görünmemesine sebep olduğunu kaydederken, yüzde 40'ı ise gazetecilik konusunda yetenekli kişilerin fenomenler nedeniyle medyadan uzaklaştığı düşüncesini dile getirdi.

Ancak yine de 2026'nın, içerik üreticilerinin ürettiklerinin takip edileceği ve yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içeriklerin çoğalacağı bir yıl olması bekleniyor.

Yayıncılar ve video paylaşım platformlarının desteğiyle içerik üreticisi ekonomisinin artışının süreceği belirtilen raporda, bu kişilerin Hollywood yıldızları gibi görüleceği, video paylaşım platformları ve videolara yatırım yapanların ise büyük gelirler elde edeceği vurgulandı.