Yapay Zeka Sinemanın Geleceği

11.02.2026 14:00
Erdinç Erte, yapay zekanın sinemanın sonu değil, yaratıcılığı artıran bir yardımcı olduğunu belirtti.

KURGU yönetmeni Erdinç Erte, medya ve sinema dünyasını meşgul eden yapay zeka tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erte, "Yapay zeka video editörlerinin sonunu getirmez. Aksine teknik iş yükünü azaltarak yaratıcılığa alan açar" dedi.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yükselişi, sinema ve televizyon dünyasında 'Kurgu ve yaratıcılık makinelerin eline mi geçiyor?' sorusunu gündeme taşıyor. Kurgu yönetmeni Erdinç Erte, "Yapay zeka bir rakip değil, yaratıcı sınırları genişleten bir yardımcı. Sinemada asıl farkı yaratan insanın bakış açısıdır" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA SİNEMANIN SONU DEĞİL, YENİ BİR EVRESİ'

Kliplerden belgesellere, televizyon programlarından sinematik projelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüten ve 2022 yılında kurgusunu üstlendiği '112 Acil Çağrı' belgeseliyle 'Yılın En İyi Reality Show' ödülünü kazandığını aktaran Erte, "Bence yapay zeka sinemanın ve video editörlerinin sonu değil, yeni bir evresi. Teknik yük azaldıkça yaratıcı alana daha fazla yoğunlaşıyoruz. Bu da daha sinematik, daha güçlü ve daha cesur işler üretmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'SİNEMA ESTETİĞİ DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GELİYOR'

Yapay zekanın, post prodüksiyon süreçlerinde kalite standartlarını yukarı taşıdığına dikkat çeken Erte, teknolojinin sağladığı maliyet ve zaman avantajının bağımsız projelere güç kattığını ifade ederek "Eskiden dev bütçeler gerektiren görsel iyileştirmeler artık çok daha ulaşılabilir. Bu durum, bağımsız projelerde bile yüksek sinema estetiğini yakalamayı mümkün kılıyor. Sinema dili teknolojiyle zayıflamıyor, aksine daha da güçleniyor" dedi.

'HİKAYEYİ ALGORİTMA DEĞİL, İNSAN YAZIYOR'

Teknolojinin gelişimine rağmen yaratıcılığın merkezinde her zaman insan dokunuşu olması gerektiğini savunan Erte, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Yapay zeka görüntü üretebilir ama bir karakterin duygusunu, bir sahnenin dramatik ritmini ve anlatımın ruhunu kuramaz. Sinemada da videoda da asıl farkı yaratan insan bakış açısı ve estetik algıdır. Anlatımın kalbi olan duygu, algoritmaların değil; yönetmenlerin ve kurgucuların estetik vizyonuyla şekillenmeye devam edecek."

Kaynak: DHA

