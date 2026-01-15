Yapı Güvenliği için Yeni Düzenlemeler

"Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Karaismailoğlu, "Hepimizin bildiği üzere ülkemiz bir deprem ülkesidir. Mevcut yapı stokumuzun taşıdığı riskler, yapı güvenliği alanında yeni ve bütüncül düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan kanun teklifinde yapı güvenliğinin artırılması, kaçak ve denetimsiz yapılaşmanın önlenmesi, yangın güvenliğine ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik hükümler yer almaktadır" şeklinde konuştu.

"Yangın güvenliğinin sağlanması için düzenlemeler yapılmaktadır"

Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından kanun teklifinin ilk imza sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal söz aldı. Yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapıların belirlenerek, fen ve sanat standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin oluşturulmasına yönelik iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmalarının ivedi şekilde yapılması önem arz ettiğini ifade eden Yeşildal, "Tüm bu hususlar dikkate alınarak, mevcut yapı stokunun güçlendirilmesi için bazı hukuki düzenlemeler yapılırken, diğer taraftan kaçak yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için bazı yaptırımlar öngörülmektedir. Ayrıca, yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması için kontrol, denetim ve yaptırım mekanizmalarının geliştirilmesinin de sağlıklı yapılaşmanın önemli bir parçasını oluşturduğu göz önüne alınarak düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çerçevede Tapu Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, değerleme kuruluşlarınca düzenlenen değerleme raporlarında yer alan, taşınmaza ilişkin verinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getirilmekte ve verinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirleneceği düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.

"Aidat artışlarıyla ilgili düzenleme getiriyoruz"

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen sosyal konut projelerinde damga vergisi istisnası olacağını aktaran Yeşildal, "Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, keyfiliği önlemek adına özellikle toplu yaşamların olduğu sitelerde aidat artışlarıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle, 5'te 4 olan karar nisabının 3'te 2 olarak değiştirilmesini teklif ediyoruz" dedi.

"Hem kurumun işi ama daha çok vatandaşımızın işi kolaylaşacak"

Toplu Konut Kanunu'nda da düzenleme yapılacağını söyleyen Yeşildal, "TOKİ tarafından yapılan sözleşmelerde elektronik ortamda kimlik doğrulanması yapılabilmesi, TOKİ'nin doğrudan mirasçılık belgesi talep edebilmesi, TOKİ'nin her türlü dava ve icra işlemlerinde bazı vergi ve harçlardan muaf tutulması ve sosyal konut alanı içerisinde bulunan yerlerde sürecin daha verimli ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla devir veya acele kamulaştırma yapılabilmesi düzenlenmektedir. Burada da muradımız şudur; bildiğiniz gibi TOKİ elektronik ortamda sorumluluğu da üstlenerek bu işlemleri yaptığı zaman aslında hem kurumun işi kolaylaşacak ama daha çok vatandaşımızın işi kolaylaşacak. E-devlet üzerinden çeşitli iletişim araçlarıyla bu işlemlerin yapılabilmesinin önünü açmış oluyoruz. Bir diğer husus mirasçılık belgesi çıkarma yetkisini TOKİ'miz alabiliyordu ama bunun için mahkemelere müracaat etmesi gerekiyordu. Oluşan durumlara göre, hak sahibinin vefatı durumunda, mirasçıların konuyu takip etmemesi durumunda devletin işi durmamalı. Dolayısıyla, Toplu Konut İdaresi burada mahkemeye müracaat etmeksizin işleri daha hızlı ve sağlıklı yönetebilmesi için işlemleri yürütecek" diye konuştu. - ANKARA