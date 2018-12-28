Son Dakika Haberleri: Yaralanan Öğretmenlere Moral Gecesi

Yaralanan Öğretmenlere Moral Gecesi

10 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde servis minibüsünün karıştığı kazada yaralanan 14 öğretmen için moral gecesi düzenlendi.

Yaralanan Öğretmenlere Moral Gecesi, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde servis minibüsünün karıştığı kazada yaralanan 14 öğretmen için moral gecesi düzenlendi.

Eğitim-Bir-Sen Eleşkirt İlçe Temsilciliği tarafından, yaralanan öğretmenler için moral gecesi gerçekleştirildi.

İlçedeki özel bir işletmede düzenlenen programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Eleşkirt İlçe Başkanı Erol İsen, öğretmenlerin 15 gün önce üzücü bir kaza geçirdiğini hatırlattı.

Kazada yaralanan 23 kişiden 14'ünün öğretmen olduğunu belirten İsen, "Çok şükür ki şu an hepinizin sağlığı sıhhati yerinde görüyoruz. İnşallah böyle kazaları bir daha yaşamayız. Ne bizler ne meslektaşlarımız ne de hiçkimse inşallah böyle kazaları bir daha yaşamaz. Bir nebze olsun sizlere yaşadığınız bu kazayı unutturmak, zihinlerinizde yaşadığınız o tramvayı unutturmak amacıyla bu programı düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşma sonrası öğretmenlerden oluşan ekibin verdiği konserde, yaralı öğretmenlere çiğ köfte ve çay ikramında bulunuldu.

Doğum günü olan iki öğretmene İsen tarafından hediye verilmesi sonrası program son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Ağrı, Eleşkirt, Güncel
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