Yaralanan Öğretmenlere Moral Gecesi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde servis minibüsünün karıştığı kazada yaralanan 14 öğretmen için moral gecesi düzenlendi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde servis minibüsünün karıştığı kazada yaralanan 14 öğretmen için moral gecesi düzenlendi.



Eğitim-Bir-Sen Eleşkirt İlçe Temsilciliği tarafından, yaralanan öğretmenler için moral gecesi gerçekleştirildi.



İlçedeki özel bir işletmede düzenlenen programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Eleşkirt İlçe Başkanı Erol İsen, öğretmenlerin 15 gün önce üzücü bir kaza geçirdiğini hatırlattı.



Kazada yaralanan 23 kişiden 14'ünün öğretmen olduğunu belirten İsen, "Çok şükür ki şu an hepinizin sağlığı sıhhati yerinde görüyoruz. İnşallah böyle kazaları bir daha yaşamayız. Ne bizler ne meslektaşlarımız ne de hiçkimse inşallah böyle kazaları bir daha yaşamaz. Bir nebze olsun sizlere yaşadığınız bu kazayı unutturmak, zihinlerinizde yaşadığınız o tramvayı unutturmak amacıyla bu programı düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.



Konuşma sonrası öğretmenlerden oluşan ekibin verdiği konserde, yaralı öğretmenlere çiğ köfte ve çay ikramında bulunuldu.



Doğum günü olan iki öğretmene İsen tarafından hediye verilmesi sonrası program son buldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı