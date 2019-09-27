Son Dakika Haberleri: Yaralı karacaya aile sahip çıktı
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Yaralı karacaya aile sahip çıktı

29 dakika önce

Samsun'da bir aile, saldırıya uğrayan ve bacaklarından yaralanan karacayı evlerine alarak hayatta kalmasını sağladı.

Yaralı karacaya aile sahip çıktı, System.String[]

Samsun'da bir aile, saldırıya uğrayan ve bacaklarından yaralanan karacayı evlerine alarak hayatta kalmasını sağladı.


Salıpazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde yaşayan aile, evlerinin önünde yaralı bir karaca gördü. Saldırıya uğrayıp ayaklarından yaralanan karacayı evlerine getiren aile, onun bakımını yaptı. Bu sırada tesadüfen aileyi ziyaret eden İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Muhtarı Derya Bozkurt'un da yardımıyla durum ekiplere bildirildi. Eve gelen ekipler yaralı karacayı alarak gerekli tedavilerinin yapılması üzerine Samsun Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - SAMSUN

Salıpazarı, Güneşler, Samsun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
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