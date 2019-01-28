Son Dakika Haberleri: Yardıma Muhtaç Çocuklar İçin Tasarladılar

Yardıma Muhtaç Çocuklar İçin Tasarladılar

14 dakika önce

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin tasarımlarının yer aldığı 'Osmanlı Kıyafetleri El sanatları ve Takı Sergisi' açıldı.

Yardıma Muhtaç Çocuklar İçin Tasarladılar, System.String[]
Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin tasarımlarının yer aldığı 'Osmanlı Kıyafetleri El sanatları ve Takı Sergisi' açıldı. 7 liradan 720 liraya kadar her bütçeye uygun yüzük, çanta, elbise ve tablonun satışından elde edilecek gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 720'nci yılı nedeniyle 'Osmanlı Kıyafetleri El sanatları ve Takı Sergisi' açıldı. Açılışta davetlilere Osmanlı macunu ve şerbet ikram edildi. Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Osmanlı Haftası için özel bir program düzenledik. Sergiye baktığımızda el emeği göz nurunun nakış nakış işlendiğini gördük. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bağcılar ailesi olarak yıllardır mutlu yuva huzurlu toplum diye verdiğimiz mücadelenin kurumsallaşmış şekli olan Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde birbirinden güzel hizmetler ortaya koyuyoruz" dedi.

7 TL'DEN 720 TL'YE KADAR HER BÜTÇEYE UYGUN ESER VAR

Osmanlı'da kullanılan değişik motiflerden yararlanılarak günümüze modernize edilerek hazırlanan elbiseler, el örgüleri, takılar ve süs eşyasından oluşan ürünler, İstanbulluların beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin kendi yaptığı eserler arasında 7 liralık yüzükten 20 liralık çantaya 200 liralık elbise ve 720 liralık tabloya kadar her bütçeye uygun çok sayıda eser bulunuyor. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı yoksul ve korunmaya muhtaç çocukların bakım, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinde kullanılması amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 28 Ocak–01 Şubat 2019 tarihleri arasında açık olacak sergi bir hafta boyunca kültür ve sanatseverler tarafından gezilebilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
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