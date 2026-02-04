Yargıçtan ICE Protestolarına Sınırlama

ABD'nin Oregon eyaletinde yargıç, federal görevlilerin Portland kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önündeki protestolarda göz yaşartıcı gaz ve mühimmat kullanımına sınırlama getirdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Oregon şubesi, ICE karşıtı protestolarda federal görevlilerin, göstericilere karşı aşırı güç kullandığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Kristi Noem'i dava etti.

Dava dilekçesinde, aralarında tavuk kostümü giyen bir protestocu, 80'li yaşlarında bir çift ve iki gazetecinin kimyasal ve "ölümcül olmayan" mühimmatlara maruz kalmasının, Anayasayla güvence altına alınan hakları kısıtldığı iddia edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise federal görevlilerin aldıkları eğitime uygun olarak kendilerini, halkı ve federal mülkiyeti korumak için gerekli minimum gücü kullandığını öne sürdü.

Federal görevlilerin kimyasal kullanımına sınırlama

Davayı değerlendiren ABD Bölge Yargıcı Michael Simon, federal görevlilerin, fiziksel açıdan yakın bir tehdit oluşturmayan, sadece izinsiz giriş yapan veya dağılmayı reddeden kişilere karşı kimyasal ve mühimmat niteliğindeki mermi kullanmamaları yönünde karar verdi.

Simon, federal görevlilerin, bir kişiye karşı ölümcül güç kullanmanın yasal olarak haklı olmadığı durumlarda baş, boyun veya gövdeyi hedef alarak ateş etmelerini sınırlandırdı.

Geçici kısıtlama emrinin 14 gün süreyle geçerli olduğunu aktaran Simon, şu anda "dönüm noktasında" olunduğuna işaret etti.

Simon, "İyi işleyen anayasal ve demokratik bir cumhuriyette ifade özgürlüğü, cesur gazetecilik faaliyeti ve şiddet içermeyen protestolar, hem izin verilen hem de saygı duyulan, hatta kutlanan eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.