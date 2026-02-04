Yargıçtan ICE Protestolarına Sınırlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargıçtan ICE Protestolarına Sınırlama

04.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oregon'da yargıç, ICE binası önündeki protestolarda göz yaşartıcı gaz kullanımını sınırladı.

ABD'nin Oregon eyaletinde yargıç, federal görevlilerin Portland kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) binası önündeki protestolarda göz yaşartıcı gaz ve mühimmat kullanımına sınırlama getirdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Oregon şubesi, ICE karşıtı protestolarda federal görevlilerin, göstericilere karşı aşırı güç kullandığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanlığı ve Bakan Kristi Noem'i dava etti.

Dava dilekçesinde, aralarında tavuk kostümü giyen bir protestocu, 80'li yaşlarında bir çift ve iki gazetecinin kimyasal ve "ölümcül olmayan" mühimmatlara maruz kalmasının, Anayasayla güvence altına alınan hakları kısıtldığı iddia edildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise federal görevlilerin aldıkları eğitime uygun olarak kendilerini, halkı ve federal mülkiyeti korumak için gerekli minimum gücü kullandığını öne sürdü.

Federal görevlilerin kimyasal kullanımına sınırlama

Davayı değerlendiren ABD Bölge Yargıcı Michael Simon, federal görevlilerin, fiziksel açıdan yakın bir tehdit oluşturmayan, sadece izinsiz giriş yapan veya dağılmayı reddeden kişilere karşı kimyasal ve mühimmat niteliğindeki mermi kullanmamaları yönünde karar verdi.

Simon, federal görevlilerin, bir kişiye karşı ölümcül güç kullanmanın yasal olarak haklı olmadığı durumlarda baş, boyun veya gövdeyi hedef alarak ateş etmelerini sınırlandırdı.

Geçici kısıtlama emrinin 14 gün süreyle geçerli olduğunu aktaran Simon, şu anda "dönüm noktasında" olunduğuna işaret etti.

Simon, "İyi işleyen anayasal ve demokratik bir cumhuriyette ifade özgürlüğü, cesur gazetecilik faaliyeti ve şiddet içermeyen protestolar, hem izin verilen hem de saygı duyulan, hatta kutlanan eylemlerdir." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı protestolar

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıçtan ICE Protestolarına Sınırlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:42:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Yargıçtan ICE Protestolarına Sınırlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.