Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun 26 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan iş bölümü kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplantıda 2025 yılının ilk 6 ayına ait istatistikler de kamuoyuyla paylaşıldı.
Yargıtay Ceza ve Hukuk Daireleri, 1 Ocak – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 165.390 dosyayı karara bağladı. Bu kapsamda:
Açıklanan rakamlar, Yargıtay'ın dosya yükünü etkin biçimde yönettiğini ve adalet sisteminin hızlandırılması yönünde önemli bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor.
Adalet hizmetlerinin verimliliği açısından dikkat çeken bu veriler, özellikle yüksek yargının işleyişine dair güveni artıracak nitelikte değerlendiriliyor.
Son Dakika › Hukuk › Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?