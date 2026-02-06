Yarı İletken Satışları 2025'te Artış Gösterdi

NEW Küresel yarı iletken satışları, 2025'te yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara ulaştı.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), geçen yıla ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel yarı iletken satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 25,6 artışla 791,7 milyar dolara yükseldi.

Böylece satışlar geçen yıl yıllık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel yarı iletken satışlarının tutarı 2024'te toplam 630,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları Asya Pasifik ve diğer bölgelerde yüzde 45, Amerika kıtasında yüzde 30,5, Çin'de yüzde 17,3 ve Avrupa'da yüzde 6,3 artarken, Japonya'da yüzde 4,7 geriledi.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yarı iletken satışlarının 2026'da yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Yarı iletkenlerin neredeyse tüm modern teknolojilerin temelini oluşturduğuna işaret eden Neuffer, yapay zeka, nesnelerin interneti, 6G ve otonom sürüş gibi yükselen teknolojilerin çiplere olan güçlü talebi gelecek dönemde de artırmayı sürdüreceğini kaydetti.

Neuffer, Washington'daki karar vericilerin yerli çip ekosistemini güçlendirecek politikalara öncelik vermesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Küresel ölçekte rekabetçi bir ABD yarı iletken endüstrisi, ekonomiyi desteklememizi, ulusal güvenliği güçlendirmemizi ve 21. yüzyılda teknolojik liderlik yarışında ön saflarda yer almamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.