Yarın için kar ve yağış uyarısı

07.01.2026 14:11
MGM, Kocaeli ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekliyor. Vatandaşlar dikkatli olmalı.

(ANKARA) -Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Kocaeli'nin kuzeydoğusu, Sakarya'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu duyuruldu.

Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Kar uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de bu akşam etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, yarın sabah yeniden başlayarak Kocaeli'nin kuzeydoğusu, Sakarya'nın kuzeyi ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde akşam saatlerine kadar (10–20 santimetre) kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı MGM, vatandaşları uyardı.

Kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan MGM, rüzgarın, Marmara ve Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Yurdun doğu kesimlerinde ise buzlanma, don ve çığ olayları beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

