Yarış görüntüleri ortaya çıktı! Kavurması yapılan atın 3 birinciliği varmış

Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine yemekler imha edilmişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığının taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklenirken, müdürlük de işletmeyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

3 BİRİNCİLİĞİ VARMIŞ

Mersin'de aşevinde kavurması yapılan "Smart Latch" adlı yarış atının 3 birinciliği bulunduğu öğrenildi. Atın yarışmalardaki görüntüleri de ortaya çıktı.