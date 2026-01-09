Yasa Dışı Avcılara 3,9 Milyon TL Ceza

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dört ilde yasa dışı avcılık yapan şahıslara toplam 3,9 milyon TL idari para cezası verildiğini bildirdi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde ekiplerce yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtilerek, yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Malatya'nın Darende ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen bir şahsa 956 bin 713 TL, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaban keçisi vurduğu belirlenen bir şahsa 969 bin 591 TL, Adana'nın Pozantı ilçesinde vurduğu yaban keçisiyle yakalanan bir şahsa 960 bin 854 TL idari para cezası verildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde ise yaban keçisi vurduğu tespit edilen 4 şahsa toplam 1 milyon 23 bin 416 TL ceza ve tazminat kesildi.

Dört farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 3 milyon 910 bin 574 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı belirtilirken, denetimler sırasında ele geçirilen av tüfeklerine de el konulduğu kaydedildi.