Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
16.01.2026 12:21
Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kırıkkale merkezli 3 ilde polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 18 aydır yürütülen planlı soruşturma çerçevesinde Kırıkkale merkezli olarak İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Kırıkkale'de 22, Ankara'da 2, İstanbul'da ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 407 farklı çaplarda fişek, 6 sentetik uyuşturucu hap, piyasa değeri 16 milyon lira olan ziynet eşyası, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 11 kol saati, 1 kilogramlık 2 külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ve yüksek maddi değere sahip 37 tespih ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Zanlıların, üçüncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak kentte organize bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla aklanması faaliyetinde bulundukları ve banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 600 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

