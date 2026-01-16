Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 25 Gözaltı

16.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale merkezli operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, işlem hacmi 2,6 milyar lira.

KIRIKKALE merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 600 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde '7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu kapsamında 18 aydır yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırıkkale merkezli İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kırıkkale'de 22, Ankara'da 2, İstanbul'da ise 1 olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; 166 dijital materyal, 147 banka ve kredi kartı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 407 farklı çaplarda fişek, 6 sentetik hap, piyasa değeri 16 milyon lira olan ziynet eşyası, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 11 kol saati, 1 kilogramlık 2 külçe gümüş, 310 bin lira değerinde döviz ve 37 yüksek maddi değere sahip tespih ele geçirildi.

Şüphelilerin, 3'üncü kişilere ait banka hesapları ve GSM hatlarını kullanarak kentte organize bir şekilde yasa dışı bahis oynattıkları, buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla aklanması faaliyetinde bulundukları belirlendi. Banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 600 milyon lira olduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:24:12. #7.11#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.