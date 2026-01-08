Yasa Dışı Çakar Cezası: 414 Bin TL - Son Dakika
Yasa Dışı Çakar Cezası: 414 Bin TL

08.01.2026 09:56
İçişleri Bakanı, çakar takan sürücüye 414 bin TL ceza ve 90 gün ehliyet iptali uygulandı.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 aracına yasa dışı çakar takan sürücüye toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandığını, ehliyetinin 90 gün süreyle geri alındığını, 2 aracın da 30'ar gün trafikten men edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan çakarlı araç hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin X hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaşımda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30'ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı. 2024 yılının sonunda yasadışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik.

Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

12:13
12:00
11:54
11:27
11:09
11:03
