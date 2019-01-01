Yasa Dışı Muayenehane Açıp Kürtaj Yapan Yabancı Uyruklu Doktor Adliyeye Sevk Edildi
32 dakika önce
Samsun'da yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu doktor adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu doktor adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun İlkadım
ilçesi Zafer Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet bürosu ekipleri yaptıkları saha çalışması sırasında aldıkları duyum sonucu bir apartman dairesinde yasa dışı kürtaj yapılan iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında Genel Cerrahi Uzmanı Suriye
uyruklu Dr. Rami G. (28) ile yine Suriye uyruklu eşi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Asma A. (40) adlı kadın gözaltına alındı. Polis
muayene için sıra bekleyen yabancı uyruklu 9 kişinin de ifadesine başvurdu. Söz
konusu iş yerinin kadın doğum polikliniği olarak kullanıldığı tespit edilirken, çeşitli materyaller ve tıbbi cihaz ile çok sayıda çeşitli tıbbi ilaca el konuldu. İfadesi alınan Asma A. adlı kadın serbest bırakılırken, Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Rami G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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