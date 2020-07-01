"Yasa dışı tütün ticaretine uygulanacak ceza ihracatımızı pozitif etkileyecek" - Son Dakika

"Yasa dışı tütün ticaretine uygulanacak ceza ihracatımızı pozitif etkileyecek"

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Umur, 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren ve "makaron veya yaprak sigara kağıdının, içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak satışına" hapis cezası getiren uygulamanın tütün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Umur, 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren ve "makaron veya yaprak sigara kağıdının, içine kıyılmış tütün doldurulmuş olarak satışına" hapis cezası getiren uygulamanın tütün ihracatını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

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26 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile "ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduranlara ve nakledenlere" 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirildi. 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe giren yaptırıma Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Umur'dan olumlu tepki geldi ve kararın ihracat anlamında da pozitif etkisi olacağının altını çizdi.


"Uluslararası piyasalarda markalaşmış Türk tütününü korumak zorundayız"


Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; yılın ilk 5 ayında Bitkisel Ürün İhracatında birinci sırada yer alan tütün ihracatını korumaya faydası olacak bu yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Umur, yasa dışı sarmalık tütün satışına 2017 yılında hapis cezası getirildiğini, ancak şimdiye kadar uygulama tarihinin iki kez ertelendiğini hatırlatarak söyle konuştu:


" Türkiye, bu sorunu önceden teşhis etti ama ceza uygulaması çeşitli nedenlerle ertelendi. Bu yıl ise sarmalık tütünün, makaron içine doldurulmuş olarak veya yaprak sigara kağıdına sarılmış olarak satışına ceza uygulanmaya başlandı. Bu gelişme uluslararası piyasalarda markalaşmış Türk tütün tarımının sürdürülebilirliği için çok önemli bir adım oldu. Yetkililere buradan teşekkür ediyoruz."


"Yeniden erteleme olmamalı"


Başkan Umur, kararı doğru bulduklarını belirtirken, Egeli tütün ihracatçıları olarak gelecek yıla dair beklentisini de ifade etti:


"Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar da aynı yasa kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaktı. Ancak, yasadaki bu uygulama 2021 yılına ertelendi. Ülke ekonomisini, ihracatını, çiftçinin gelirini ve sektörün yasal ticaretini korumak ve güçlendirmek adına izinsiz tütün ticareti yapanlara getirilecek bu yaptırım yasa dışı tütün ticaretini büyük ölçüde sonlandıracaktır. Önümüzdeki sene yasanın bu maddesi de yürürlüğe girdiğinde Türk tütün tarımı ve ihracatını korumak ve geliştirmek adına yapılmış bu düzenlemenin tam anlamıyla başarıya ulaşacağına eminim" - İZMİR

Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yasa dışı tütün ticaretine uygulanacak ceza ihracatımızı pozitif etkileyecek' - Son Dakika Ekonomi

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