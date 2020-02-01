Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu

6 saat önce

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, uzun süredir parkta yaşadığı belirtilen Mehmet Kılınç'ın (48) cansız bedeni bulundu.

Yaşadığı parkta cansız bedeni bulundu, System.String[]

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, uzun süredir parkta yaşadığı belirtilen Mehmet Kılınç'ın (48) cansız bedeni bulundu.

Sabah saatlerinde Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve ve polis ekipleri, uzun süredir parklarda yaşayan Mehmet Kılınç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Kılınç'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Mehmet Kılınç, Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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