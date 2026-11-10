Yasak aşkı öğrendi, intikam için yıl dönümünü bekledi

Hong Kong'da üç yıllık ilişkinin yıl dönümü kutlaması, beklenmedik bir hesaplaşmaya dönüştü. Sevgilisini deniz kenarında romantik bir buluşmaya götüren adam, genç kadının gözlerini kapatarak ona sürpriz hazırladığını söyledi. Ancak sürprizin arkasından çiçek ya da hediye değil, aldatmayı ortaya çıkaran mesajlar çıktı.

GÖZLERİNİ KAPATTI, İHANETİ YÜZÜNE VURDU

HK01'in haberine göre adam, sevgilisinin gözlerini kapattıktan sonra telefonundan bazı fotoğraflar açtı. Genç kadına "Sence bu ne?" diye soran adam, ardından "Bu, beni aldattığının kanıtı" diyerek ekranı gösterdi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen kadın, "Ben seni ne zaman aldattım?" diye sorarken sevgilisi, "Artık inkar edemezsin" yanıtını verdi.

PATRONUYLA GİZLİ YAZIŞMALARINI BULDU

Sevgilisinin davranışlarından şüphelenen adam, genç kadının telefonunu kontrol ettiğinde patronuyla arasındaki samimi mesajları buldu. Yazışmalarda ortaya çıkan ayrıntılar ise dikkat çekti. Adamın yıl dönümü hediyesi almak için alışverişe çıktığı sırada patronun genç kadını evinden aldığı, başka bir gün ise sevgilisiyle doğum gününü kutlayan kadının patronuna onu özlediğini yazdığı öğrenildi.

"ÜÇÜNCÜ YILIMIZI BÖYLE KUTLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMEZDİM"

İhaneti öğrendikten sonra sevgilisiyle yüzleşmek için üçüncü yıl dönümlerini bekleyen adam, hazırladığı sürprizin ardından dikkat çeken sözler söyledi. Genç kadına gülümseyerek seslenen adam, "Teşekkür ederim. Üçüncü yıl dönümümüzü böyle geçireceğimizi hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı. Ayrıca patronun, genç kadının ilişkisi olduğunu bilmesine rağmen ona yakınlaştığını anlattı.

İHANET PATRONUN İŞİNE DE YANSIDI

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından gözler genç kadının patronuna çevrildi. HK01'in aktardığına göre olayın duyulması üzerine patronun sahibi olduğu restoran işletmesi kendisiyle bağlarını kopardı. Üçüncü yıl dönümünde romantik bir kutlama bekleyen genç kadın ile sevgilisi arasındaki yüzleşme, ilişkinin en özel gününü bir ihanet hesaplaşmasına dönüştürdü.