Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Son Dakika

Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Beylikdüzü Belediyesinin Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda oluşturduğu Yaşam Bahçesi'nde hasat sürüyor; ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.

Beylikdüzü Belediyesinin Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda oluşturduğu Yaşam Bahçesi'nde hasat sürüyor; ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor. Bahçeden şimdiye kadar hasat edilen 377 kilo sebze ve meyve, 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırıldı.

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Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Bahçesi ile sosyal belediyeciliğin ve kent dayanışmasının en güzel örneklerinden birini hayata geçirdi. Yaşam Bahçesi'nin bereketli toprağında yetişip olgunlaşan ürünler, Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor. Bahçeden elde edilen organik ve taptaze ürünlerle şimdiye dek 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğu taşındı.


"Mutluluk duyuyoruz"


Yerel yönetimlerin önceliğinin sosyal adaleti sağlayıp paylaşma kültürünü hakim kılmak olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşam Bahçesi, üreten Beylikdüzü hayalimizin bir yansıması. Temel amacımız, kendi kendine yeten bir kent oluşturmak. Gıda enflasyonunun arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aile bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


Ürünler, organik ve taze


Yeni tip koronavirüs (Covid 19) pandemisi sürecinde, Beylikdüzü'ne kazandırılan en önemli projelerden biri olarak dikkat çeken Yaşam Bahçesi, Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet ve 20 bin metrekarelik bir alana sahip. Bahçede doğal tarım ilkeleri uygulanarak, ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştiriliyor. Kalpleri paylaşmanın sıcaklığı ile ısıtan Yaşam Bahçesi'nde; kabak, sivri biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, kara lahana, pırasa, göbek lahana, akça armut, pazı, sakız kabak, nektarin, taze soğan ve vişne gibi birçok farklı ürün yetiştiriliyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Son Dakika
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