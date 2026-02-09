Yaşar Sevim 17. Yılında Anıldı

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) kurucu başkanı Prof. Dr. Yaşar Sevim, vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı.
Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma programına Yaşar Sevim'in ailesi, THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Genel Sekreteri Murat Çelik ile hentbol camiasından isimler ve federasyon çalışanları katıldı.
Programda dualar edildi, Sevim'in kabrine karanfil bırakıldı.
