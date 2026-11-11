Yasemin Ünlü’nün Müzik Yolculuğunda Usta İmzalar! Yeni Şarkılar Merak Uyandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yasemin Ünlü’nün Müzik Yolculuğunda Usta İmzalar! Yeni Şarkılar Merak Uyandırıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sezen Aksu eserlerine getirdiği güçlü yorumlarla dikkat çeken Yasemin Ünlü, müzik kariyerinde deneyimli aranjörler, besteciler ve yönetmenlerle çalışmayı sürdürüyor. Sanatçının geçmiş projelerinde yer alan usta isimler, yeni dönemdeki müzikal iş birliklerine yönelik beklentileri artırıyor.

Türk pop müziğinde kariyerini istikrarlı bir biçimde geliştiren Yasemin Ünlü, bugüne kadar imza attığı projelerde sektörün önde gelen müzik profesyonelleriyle bir araya geldi. Müzikal kaliteden ödün vermeyen sanatçı, her yeni çalışmasında dinleyicilerine hem görsel hem de işitsel anlamda güçlü projeler sunuyor.

Dev İsimlerle Başarılı Müzik Projeleri

Sanatçının büyük beğeni toplayan “Vay” isimli Sezen Aksu yorumunun düzenlemesini Mert Kemancı üstlenirken, eserin dikkat çeken video klibi Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekildi. Hatem Tutkus Music Production etiketiyle yayınlanan bu çalışma, Ünlü’nün müzikal yolculuğundaki dönüm noktalarından biri oldu.

Sanatçının bir diğer Sezen Aksu yorumu olan “Ruhuma Asla” projesinde ise Mert Tunçmakas’ın başarılı düzenlemesi ve Alp Can Yolyapan’ın yönetmenliği öne çıktı.

“Sabır” İle Farklı Bir Müzikal Kimlik

Yasemin Ünlü, yorumcu kimliğinin yanı sıra hareketli pop tarzındaki “Sabır” isimli şarkısıyla farklı bir müzikal renk ortaya koydu. Söz, müzik ve düzenlemesinde Hatem Tutkus’un imzası bulunan çalışmanın enerjik video klibini ise Murat Aygör yönetti.

Yeni Dönemde Hangi İsimlerle Çalışacak?

Farklı müzik profesyonelleriyle çalışma deneyimi bulunan Yasemin Ünlü’nün bundan sonraki projelerinde hangi besteci ve aranjörlerle bir araya geleceği müzik kulislerinde merak konusu olmaya devam ediyor.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Yalçın Öztüfekçi ile akademik şan eğitimine kesintisiz devam eden sanatçı, güçlü vokal tekniğini modern pop altyapılarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Ünlü’nün geçmiş çalışmalarındaki vizyoner iş birliği yaklaşımı, yeni projeleri için de sağlam bir zemin oluşturuyor.

Sezen AksuMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:01:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Yasemin Ünlü’nün Müzik Yolculuğunda Usta İmzalar! Yeni Şarkılar Merak Uyandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android