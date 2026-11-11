Yasemin Ünlü’nün Müzik Yolculuğunda Usta İmzalar! Yeni Şarkılar Merak Uyandırıyor

Türk pop müziğinde kariyerini istikrarlı bir biçimde geliştiren Yasemin Ünlü, bugüne kadar imza attığı projelerde sektörün önde gelen müzik profesyonelleriyle bir araya geldi. Müzikal kaliteden ödün vermeyen sanatçı, her yeni çalışmasında dinleyicilerine hem görsel hem de işitsel anlamda güçlü projeler sunuyor.

Dev İsimlerle Başarılı Müzik Projeleri

Sanatçının büyük beğeni toplayan “Vay” isimli Sezen Aksu yorumunun düzenlemesini Mert Kemancı üstlenirken, eserin dikkat çeken video klibi Gökhan Fırat yönetmenliğinde çekildi. Hatem Tutkus Music Production etiketiyle yayınlanan bu çalışma, Ünlü’nün müzikal yolculuğundaki dönüm noktalarından biri oldu.

Sanatçının bir diğer Sezen Aksu yorumu olan “Ruhuma Asla” projesinde ise Mert Tunçmakas’ın başarılı düzenlemesi ve Alp Can Yolyapan’ın yönetmenliği öne çıktı.

“Sabır” İle Farklı Bir Müzikal Kimlik

Yasemin Ünlü, yorumcu kimliğinin yanı sıra hareketli pop tarzındaki “Sabır” isimli şarkısıyla farklı bir müzikal renk ortaya koydu. Söz, müzik ve düzenlemesinde Hatem Tutkus’un imzası bulunan çalışmanın enerjik video klibini ise Murat Aygör yönetti.

Yeni Dönemde Hangi İsimlerle Çalışacak?

Farklı müzik profesyonelleriyle çalışma deneyimi bulunan Yasemin Ünlü’nün bundan sonraki projelerinde hangi besteci ve aranjörlerle bir araya geleceği müzik kulislerinde merak konusu olmaya devam ediyor.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Yalçın Öztüfekçi ile akademik şan eğitimine kesintisiz devam eden sanatçı, güçlü vokal tekniğini modern pop altyapılarıyla buluşturmayı sürdürüyor. Ünlü’nün geçmiş çalışmalarındaki vizyoner iş birliği yaklaşımı, yeni projeleri için de sağlam bir zemin oluşturuyor.