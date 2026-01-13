Yasin Yıldız, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Yasin Yıldız, 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 10:25
Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları seçti.

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Yıldız, "Bu olay beni haddizatında o zaman çok etkilemişti. Onun için bunu seçtim." dedi.

Yıldız, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Yıldız, "Spor" kategorisinde ise Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafını oylayarak, "Çok güzel bir enstantane yakalanmış." yorumunu yaptı.

Yıldız, "Haber" kategorisinde tercihini Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyladığı Harun Özalp'in "Hareket zamanı" fotoğrafını çok beğendiğini dile getiren Yıldız, "Bu bir sanat eseri. Çok etkileyici, çerçeveletilip asılabilir." ifadelerini kullandı.

"Gelenekselleşen etkinliklerin kültür birikimimize de bir katkısı oluyor"

Yasin Yıldız, AA'nın geleneksel "Yılın Kareleri" projesindeki fotoğrafların çok güçlü mesajları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafları çekenlerin gerçekten oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Kategorilerin de çok doğru planlandığını gördüm. Özellikle Gazze gibi hayatımızın her anında can yakıcı bir şekilde hissettiğimiz konuların yanında genel kategorilerde de çok başarılı fotoğraflar var. Kendi adıma söylemem gerekirse doğa ve günlük yaşam kısmında çok zorlandım. Seçtiklerimizin dışında da çok fazla seçilebilecek fotoğraf vardı. Bir de Anadolu Ajansının bu güzel geleneği sürdürmesini de tebrik ediyorum. Çünkü bu tarz gelenekselleşen etkinliklerin kültür birikimimize de bir katkısı oluyor. Bu vesileyle bana da bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ediyorum."

Oylamanın ardından AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can tarafından Yıldız'a, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabı takdim edildi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

