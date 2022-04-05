Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

05.04.2022 21:11
Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşlı bir adam, yaşadığı metruk binada ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşlı bir adam, yaşadığı metruk binada ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde 4 katlı metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kapı ve pencereleri olmayan metruk bir binada yaşayan 72 yaşındaki Feyzullah Y.'den yaklaşık 10 gündür haber alamayan tanıdıkları, yaşadığı metruk binaya gittiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından Feyzullah Y.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi.

Son günlerde Feyzullah Y.'yi göremediklerini ve arkadaşıyla merak ettikleri için yaşadığı metruk binaya gittiklerini belirten Mehmet Ayas adlı vatandaş, Feyzullah Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştıklarını ve durumu hemen yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(Müberra Çelebi/İHA)

Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu
Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu
Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu

YORUMLAR
500
FATİH'TE METRUK AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI FATİH'TE METRUK AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:11 Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 22:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement