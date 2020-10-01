Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor - Son Dakika

Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yaşlı Destek Hattı ile Serdivan'da tek başına yaşayan yaşlıların yanında olmaya devam ediyor.

Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor, System.String[]

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yaşlı Destek Hattı ile Serdivan'da tek başına yaşayan yaşlıların yanında olmaya devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Yaşlı Destek Hattı'na kayıtlı 50 vatandaşın olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gün ve saat gözetmeksizin yaşlıların tüm ihtiyaçlarının belediye personeli tarafından karşılandığını belirtti. Yaşlı Destek Hattı bünyesindeki hayat çağrısı ekibinin tüm olumsuz durumlara karşı hem eğitim hem de ekipman yönünden yetkin ve donanımlı olduğunu ifade eden Alemdar, evinde buton kurulu olan kişini herhangi bir ihtiyaç için butona basması ile birlikte tüm ekibin ihtiyacın temini ya da yaşanan sıkıntının en kısa sürede giderilmesi için seferber olduğunu söyledi.

Serdivan'da kimsenin yalnız olmadığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bizim önceliğimiz yediden yetmişe tüm Serdivanlıların huzurlu bir yaşam sürmesi, yaşlılarımızın herhangi bir kaygı duymadan yanlarında olduğumuzu bilmelerinin rahatlığını hissetmeleridir. Yaşlı Destek Hattımız da bu amaçla faaliyete başladı. Her an onların yanındayız. Bu proje ile amacımız onların yüklerini biraz olsun hafifletmek ve onların asla yalnız olmadıklarını bir evlatları da bizler olduğunu hissettirmek. Bu vesileyle pandemi süresince ellerinden öpemediğimiz tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor ve hürmetle ellerinden öpüyorum" dedi. - SAKARYA

Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor
Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor
Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor
Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor

Pandemi Sosyal Destek, Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı destek hattı, onlarca yaşlıya hizmet veriyor - Son Dakika

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