Yaşlılar Haftası

Tokat'ta Yaşlılar Haftası dolayısıyla jandarma personeli huzurevini ziyaret etti.

Tokat'ta Yaşlılar Haftası dolayısıyla jandarma personeli huzurevini ziyaret etti.



İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Yaşlılar Haftası kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Tokat Huzurevinde ikamet eden vatandaşları ziyaret ederek, çiçek ve çikolata sundu.



Jandarma personeli, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

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