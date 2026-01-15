Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Miraç Kandili dolayısıyla yaşlıları evlerinde ziyaret etti.
Çeşitli mahallelerdeki yaşlılarla sohbet eden Kara, taleplerini alarak kandillerini kutladı.
Kara, yaşlıların toplumun hafızası ve bereketi olduğunu belirterek, büyüklerin dualarının kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.
Vatandaşlar da ziyareti nedeniyle Kara'ya teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Yaşlıları Ziyaret Eden Başkan Kara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?