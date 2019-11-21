Son Dakika Haberleri: Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi
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Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi

6 saat önce

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkan Vekili Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, "Serebral palsi (beyin felci), metabolik hastalıklar ve bunlara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağımlı bulunanların grip aşısı olmalarını öneriyoruz.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkan Vekili Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, "Serebral palsi (beyin felci), metabolik hastalıklar ve bunlara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağımlı bulunanların grip aşısı olmalarını öneriyoruz." dedi.

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarına girilmesiyle üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlıklarının arttığını, özellikle yoğun bakım servisinde yatan hastalar için gribin risk teşkil ettiğini söyledi.

Eylül-şubat döneminin grip mevsimi olduğunu dile getiren Yakıncı, hastalığa karşı tedbir amaçlı grip aşının yapılması gerektiğini ifade etti.

Yakıncı, yatağa bağımlı hastaların grip aşısı olmasını önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes grip geçirdiği zaman iyileşiyor ama yatağa bağımlı hastaların iyileşmeleri çok daha uzun sürüyor. Serebral palsi, metabolik hastalıklar ve bunlara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağımlı hastaların grip aşısı olmalarını öneriyoruz. Zaten yatağa bağımlı hastaların bakımları zor. Ağızlarında tükürük salgıları bitmiyor, burundan salgılar geliyor. Aslında aşı yaptırılarak bu önlenebilir."

"Aşı oldu, gribe yakalanmayacak diye bir şey yok"

Grip aşısının yüzde 100 gripten korumadığını dile getiren Yakıncı, şunları kaydetti:

"Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 50 ile 80 arasında. Bu koruma hiç yoktan iyi diyebiliriz. 'Grip aşısı oldu, gribe yakalanmayacak.' diye bir şey yok. Grip aşısı her yıl yapılıyor. İlk kez grip aşısı yapılan çocuklara 2 doz uygulanıyor. 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklara ise yarım doz yapılıyor. Grip aşısı şu an 4 virüse karşı bağışıklık sağlıyor. Aşının içeriği her yıl değişiyor. Bir önceki yılda en çok görülen grip virüsleri aşıya konuluyor."

Prof. Dr. Yakıncı, grip aşısının önemli bir yan etkisi bulunmamakla birlikte nadir de olsa nezle gibi burun akıntısına sebebiyet verebildiğini sözlerine ekledi.

Yatağa bağımlı hastalara grip aşısı yaptırın önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi, Cengiz Yakıncı, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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