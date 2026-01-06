Yatağan Yörük Obaları Derneği\'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti

Yatağan Yörük Obaları Derneği, ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Olağan genel kurul, Yatağan Otogarı içerisinde bulunan dernek binası salonunda yapıldı. Genel kurulda derneğin kuruluş süreci, hedefleri ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Genel kurulda konuşan Yatağan Yörük Obaları Derneği Başkanı Bekir Sürücü, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaparak, "Derneğimizi Yatağan'daki Yörük obalarının birlik ve beraberliğini güçlendirmek, kültürümüzü unutturmamak amacıyla kurduk. İnşallah bundan sonra yapacağımız etkinliklerle Yörük kültürünü daha geniş kitlelere tanıtacağız" dedi.

Genel kurulda, derneğin yönetim kurulunun 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmasına karar verildi. Buna göre yeni yönetim Başkan Bekir Sürücü, Başkan Yardımcısı Mehmet Pepir, Sekreter Ali Şimşek, Yazman Emine Camuz isimlerinden oluştu.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - MUĞLA