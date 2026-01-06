Yatağan Yörük Obaları Derneği'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yatağan Yörük Obaları Derneği'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti

Yatağan Yörük Obaları Derneği\'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti
06.01.2026 09:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan Yörük Obaları Derneği ilk genel kurulunu yaparak, Yörük kültürünü yaşatma hedeflerini belirledi.

Yatağan Yörük Obaları Derneği, ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Olağan genel kurul, Yatağan Otogarı içerisinde bulunan dernek binası salonunda yapıldı. Genel kurulda derneğin kuruluş süreci, hedefleri ve önümüzdeki dönem yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Genel kurulda konuşan Yatağan Yörük Obaları Derneği Başkanı Bekir Sürücü, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaparak, "Derneğimizi Yatağan'daki Yörük obalarının birlik ve beraberliğini güçlendirmek, kültürümüzü unutturmamak amacıyla kurduk. İnşallah bundan sonra yapacağımız etkinliklerle Yörük kültürünü daha geniş kitlelere tanıtacağız" dedi.

Genel kurulda, derneğin yönetim kurulunun 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmasına karar verildi. Buna göre yeni yönetim Başkan Bekir Sürücü, Başkan Yardımcısı Mehmet Pepir, Sekreter Ali Şimşek, Yazman Emine Camuz isimlerinden oluştu.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yatağan Yörük Obaları Derneği'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:40:50. #7.11#
SON DAKİKA: Yatağan Yörük Obaları Derneği'nin İlk Genel Kurulu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.