Son Dakika Haberleri: Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti

Yatalak Hasta Yangında Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Yatalak hasta yangında hayatını kaybettiBALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 66 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti.

Yatalak hasta yangında hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 66 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil kırsal mahallesinde çıkan yangında 66 yaşındaki Halil İbrahim Çoğrak hayatını kaybetti. Yatalak hasta olduğu öğrenilen Çoğrak'ın evde bulunduğu sırada bacadan çıktığı tahmin edilen yangına yöre sakinleri müdahale etmesine rağmen söndüremedi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Çoğrak da küle dönen evde hayatını kaybetti. Yangını gören ve söndürmek için çabalayan Yüreğil Muhtarı Mustafa Eğiol, "Kahvedeydik, yangın var dediler. Su tankerini çağırdık, müdahale ettik. 10 dakika içinde yandı bitti zaten. Hepimiz elimizden geleni yaptık ama rahmetli oldu maalesef" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Yüreğil, Balıkesir, Sındırgı, 3. Sayfa
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