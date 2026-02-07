Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,94 ve BES fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşen yüzde 8,57 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,25 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"da görülürken, en çok gerileyen ise yüzde 8,79 ile "Kıymetli Madenler" fonu olarak kaydedildi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,94 1048 926 Borsa Yatırım Fonları -3,55 6 23 Borçlanma Araçları Fonları 0,21 62 22 Fon Sepeti Fonları -5,92 5 83 Hisse Senedi Fonları -1,75 18 157 Karma ve Değişken Fonlar -1,94 50 110 Katılım Fonları -1,92 49 40 Kıymetli Maden Fonları -8,57 0 25 Para Piyasası Fonları 0,65 74 1 Serbest Fon -0,32 790 488 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,76 94 297 Başlangıç Fonları 0,64 10 0 Borçlanma Araçları -0,25 16 28 Değişken -1,62 28 107 Devlet Katkısı -1,37 0 12 Endeks -1,24 0 4 Fon Sepeti Fonu -4,05 5 18 Hisse Senedi -2,19 1 34 Karma -2,17 0 8 Katılım -2,37 7 30 Kıymetli Madenler -8,79 0 17 OKS Katılım -0,07 11 13 OKS Standart -0,79 0 10 Para Piyasası 0,63 12 0 Standart -0,96 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,25 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA