Yatırımcı rehberi (10)
1 saat önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 7,20...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:26 Kaynak: AA
'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|7,20
|6,14
|17,26
|Vestel
|11,68
|10,16
|14,96
|Çelebi
|103,00
|91,40
|12,69
|Akbank
|6,72
|6,06
|10,89
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,07
|10,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,11
|10,43
| İş Bankası (C)
|5,62
|5,09
|10,41
| Trabzonspor Sportif
|0,99
|0,90
|10,00
|Arçelik
|19,37
|17,65
|9,75
|Garanti Bankası
|8,55
|7,86
|8,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Polisan Holding
|2,27
|2,77
|-18,05
|İş Fin.Kir.
|3,75
|4,51
|-16,85
| Koza Madencilik
|7,27
|7,78
|-6,56
| Tat Gıda
|4,30
|4,50
|-4,44
|Global Yat. Holding
|2,97
|3,08
|-3,57
|Enerjisa Enerji
|5,19
|5,35
|-2,99
|Tüpraş
|114,10
|117,50
|-2,89
| İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Bim Mağazalar
|77,70
|78,95
|-1,58
|Soda Sanayii
|6,85
|6,96
|-1,58
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|
|
|Garanti Bankası
|6.323.827.133
|
|
|Türk Hava Yolları
|4.666.384.834
|
|
|Akbank
|1.820.975.906
|
|
|Kardemir (D)
|1.722.413.317
|
|
|Petkim
|1.577.647.625
|
|
|T. Halk Bankası
|1.445.201.341
|
|
|Vakıflar Bankası
|1.331.170.283
|
|
|Aselsan
|1.248.929.353
|
|
|İş Bankası (C)
|1.226.653.091
|
|
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.072.264.522
|
|
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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