Son Dakika Haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 7,20...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 7,20 6,14 17,26
Vestel 11,68 10,16 14,96
Çelebi 103,00 91,40 12,69
Akbank 6,72 6,06 10,89
İpek Doğal Enerji 5,62 5,07 10,85
Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,11 10,43
İş Bankası (C) 5,62 5,09 10,41
Trabzonspor Sportif 0,99 0,90 10,00
Arçelik 19,37 17,65 9,75
Garanti Bankası 8,55 7,86 8,78
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,27 2,77 -18,05
İş Fin.Kir. 3,75 4,51 -16,85
Koza Madencilik 7,27 7,78 -6,56
Tat Gıda 4,30 4,50 -4,44
Global Yat. Holding 2,97 3,08 -3,57
Enerjisa Enerji 5,19 5,35 -2,99
Tüpraş 114,10 117,50 -2,89
İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33
Bim Mağazalar 77,70 78,95 -1,58
Soda Sanayii 6,85 6,96 -1,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 6.323.827.133
Türk Hava Yolları 4.666.384.834
Akbank 1.820.975.906
Kardemir (D) 1.722.413.317
Petkim 1.577.647.625
T. Halk Bankası 1.445.201.341
Vakıflar Bankası 1.331.170.283
Aselsan 1.248.929.353
İş Bankası (C) 1.226.653.091
Yapı ve Kredi Bank. 1.072.264.522
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:26 Kaynak: AA
İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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