Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 15,67 12,44 25,96 Turkcell 16,95 14,22 19,20 Karsan Otomotiv 2,32 2,03 14,29 Özak GMYO 3,82 3,37 13,35 Vakıflar Bankası 5,28 4,74 11,39 T. Halk Bankası 6,11 5,51 10,89 Alkim Kimya 14,26 12,87 10,80 Tekfen Holding 17,06 15,56 9,64 Zorlu Enerji 1,72 1,57 9,55 Gübre Fabrik. 26,96 24,84 8,53 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 55,95 58,45 -4,28 Emlak Konut GMYO 1,85 1,93 -4,15 Bizim Mağazaları 17,71 18,30 -3,22 Şok Marketler 12,65 12,97 -2,47 Ford Otosan 69,35 71,00 -2,32 Anadolu Grubu Holding 19,45 19,90 -2,26 Ereğli Demir Çelik 8,32 8,50 -2,12 Türk Hava Yolları 12,52 12,76 -1,88 Kordsa Teknik Tekstil 12,06 12,29 -1,87 Hektaş 14,16 14,42 -1,80 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Aselsan 6.568.020.937 Kardemir (D) 6.407.011.667 Garanti Bankası 5.779.987.044 Turkcell 4.881.177.369 Türk Hava Yolları 3.309.831.076 Vakıflar Bankası 3.285.527.198 Emlak Konut GMYO 3.046.032.789 Petkim 2.911.082.491 Tekfen Holding 2.640.061.403 Akbank 2.430.788.236

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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