Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2019 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 291,20 483,40 488,20 0,99 67,65 Cumhuriyet 1.939,00 3.195,00 3.237,00 1,31 66,94 ABD Doları 5,9500 7,9040 7,9640 0,76 33,85 Avro 6,6820 9,2710 9,4200 1,61 40,98 İngiliz Sterlini 7,8750 10,2520 10,4070 1,51 32,15 İsviçre Frangı 6,1820 8,6730 8,8090 1,57 42,49 (Sürecek) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor

Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti

20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor

Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı

Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı

Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi