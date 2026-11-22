Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Cumhur İttifakı’yla beraber olmayacak, milletin umudu olamayan muhalefetle de beraber olmayacağız" diyerek seçimlere ittifaksız ve kendi amblemleriyle gireceklerini söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Bartın Halk Buluşması’na katılarak gündeme ve partisinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AĞIRALİOĞLU: İTTİFAK YOK

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti sonuna kadar tek kalacak. Seçime amblemimizle gireceğiz. İttifak yok. Hiç kimseye eyvallah etmiyoruz. Milletin verdiği başımızın üstüne. Tek başımıza milletle beraberiz. Anahtar Parti milletiyle ittifak yapacak, sonuna kadar müstakil kalacak. Anahtar Parti milletin A planı olacak. Sonuna kadar tekiz, tek gideceğiz" diye konuştu.

"KİMSEYLE BERABER OLMAYACAĞIZ"

Anahtar Parti'nin siyasi ittifaklara katılmayacağını yineleyen Ağıralioğlu, "Değerli ve tercih edilmiş bir yalnızlığımız var. Anahtar Parti, her türlü gücü, kuvveti kudreti olduğu halde memleketi bu kadar sorunla baş başa bırakan, işin sonunda da bizi Öcalan’la aynı masada oturtmaya kalkan Cumhur İttifakı’yla beraber olmayacak. Enflasyona, faize, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara rağmen, iktidar olmak bu kadar kolayken milletin umudu olamayan muhalefetle de beraber olmayacak. Ne kırk katır ne kırk satır, memleket hatırı diyenlerin partisiyiz biz" dedi.