Yayaya kapalı yoldan geçmek isterken hastanelik oldu

ANTALYA'da yaya trafiğine kapalı yoldan karşıya geçmeye çalışan Şadiye A. (60), aynı yöne giden iki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki Asayiş Kavşağı üst geçidi çıkışında meydana geldi. Araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle yaya trafiğine kapalı olan yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye A.'ya, Ayşe K. yönetimindeki 07 AGD 864 plakalı otomobilin dikiz aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şadiye A.'ya, bu kez de aynı yöne giden Levent S. yönetimindeki 07 HSL 45 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Şadiye A.'ya ilk müdahaleyi bölgedeki polisler yaptı. Şadiye, A., çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sırasında kızının da otomobilde bulunduğunu ve korktuğunu belirten Ayşe K., "Bir anda önüme atladı. Ne yapacağımı şaşırdım. Adeta intihar eder gibiydi" dedi.

İki sürücü, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.