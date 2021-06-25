Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan "Gör Beni" adlı programın son konuğu fenomen Kerimcan Durmaz oldu. Durmaz, programda en büyük hatasından yaptığı müzik çalışmalarına kadar birçok konuda konuştu.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

2019 yılında uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki çeken, kısa süre sonra Amerika'ya giden Kerimcan Durmaz, bu olayla ilgili de içini döktü. Paylaşımı kasıtlı bir şekilde yapmadığını söyleyen Kerimcan, "Bazı kesim benim bilerek yaptığımı düşündü ama kim bilerek ayağına sıkar ki! Bedelini çok ağır ödedim. Aklınıza gelmeyecek şeyler yaşadım ve bunu yaşadığımda 23 yaşındaydım. İntihar etmeyi falan düşünüyordum." dedi.

"DOSTLARIMDAN BEKLEMEZDİM"

26 yaşındaki Durmaz, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili de Fatih Ürek'in onu yıllar önce uyardığını "Dikkatli ol çok şaşıracaksın bu camiada, çok dikkatli ol" dediğini söyledi. Durmaz, "En yakın dediğiniz insan tarafından size cephe alınması çok üzücü. Sizin karşınızda bu çok yıpratıcı bir durum. Yanımda dursun demiyorum ama cephe alınması beni çok yıprattı. Dostlarımdan beklemezdim" ifadelerini kullandı.