Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek - Son Dakika

Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek

27 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Subaşı Yaylası'nda erimeye başlayan kar sonrası, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.

Yaylada doyumsuz kar manzarası, kuruyan palmiye tepesinde çiçek, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Subaşı Yaylası'nda erimeye başlayan kar sonrası, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Demre ilçesinde kuruyan 4 metrelik bir palmiye ağacının tepesinde açan sarı çiçekler de şaşırtıcı bir doğa güzelliği oluştu

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda oturan İbrahim Ekinci ve Emin Güçlü, bölgedeki Subaşı Yaylası'na yakın, kar olmayan bir noktaya kadar motosikletle gitti. Ardından 3,5 kilometre yürüyerek denizden 2 bin 500 metre yükseklikteki Subaşı Yaylası'na ulaşan ikili, yaylanın karla kaplı halini fotoğrafladı. Yaylaya yürüyerek çıkan arkadaşlardan İbrahim Ekinci, "Hava sıcaklığı 1 dereceydi. Ancak soğuk esen bir rüzgar vardı. Hissedilen sıcaklık eksi 2- 3 dereceydi. Subaşı Yaylası'nın etrafındaki dağlardaki karlar erimeye başlamış. Yaylada bir metre kar vardı. Yaylanın ortasından akan derenin buzu çözülmüş. Dere akmaya başlamış. Ancak yaylanın içinde 1 metre kar var. Karın üst düzeyi hariç buz olduğu için yürümek kolay oldu. Muhteşem bir güzellik var yaylada" dedi.

PALMİYENİN TEPESİNDE ÇİÇEK AÇTI

Demre ilçesinde ise şaşırtıcı bir doğa güzelliği ortaya çıktı. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin batısında iş insanı Zühtü Bayraktaroğlu'na ait arazide, kuruyan 4 metrelik palmiye ağacının tepesinde açan çiçekler görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, çiçek tohumlarını kuşların ağacın tepesine taşımış olabileceğini ve baharla birlikte de ağacın tepesinde bu güzellik oluştuğunu söyledi.


İbrahim Ekinci, Subaşı, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:30 Kaynak: DHA

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