Yaylakent'te halk toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde halk toplantısı gerçekleştirildi.

Orta Kaymakamı Bayram Yıldız başkanlığında Yaylakent İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi.

Kaymakam Yıldız, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, vatandaşların sıkıntılarına çözüm odaklı olduklarını, devletin imkanları doğrultusunda herkese yardımcı olacaklarını belirtti.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede de yaptıkları ve yapacakları çalışmaları her zaman halka anlatacaklarını söyledi.

Toplantı sayesinde çalışmaların hesabını halka verdiklerini dile getiren Dede, "Belediye olarak beldemizin gelişip kalkınabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İmkansızlıklarımıza rağmen beldemize hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız sizlere ve Yaylakent'e hizmet ederek beldemize hak ettiği en güzel yere getirmektir." diye konuştu.