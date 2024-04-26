Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler, La Liga maçına ilk kez 11'de başlayacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler, La Liga maçına ilk kez 11'de başlayacak

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Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli olurken Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başlayacak.

26.04.2024 20:43  Güncelleme: 20:47
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Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'e beklediği şansı verdi. Yıldız futbolcu, maça ilk 11'de başlayacak. Arda Güler, bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başlamış olacak.

Real Madrid'in ilk 11'i: Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran Garcia, Arda Güler, Tochouameni, Modric, Cabellos, Brahim, Joselu.

Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler, La Liga maçına ilk kez 11'de başlayacak

MAÇ SAAT 22.00'DE BAŞLAYACAK

Real Madrid'in, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile oynayacağı maç TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

ARDA'NIN REAL MADRID KARİYERİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu sezon Madrid formasını 7 maçta giydi ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Türkiye'nin beklediği an geldi! Arda Güler, La Liga maçına ilk kez 11'de başlayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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