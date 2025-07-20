Yaz aylarında araç kiralayacaklara öneriler - Son Dakika
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Yaz aylarında araç kiralayacaklara öneriler

Yaz aylarında araç kiralayacaklara öneriler
20.07.2025 00:16
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Tatilin ve yolculuğun kabusa dönmemesi için özellikle yaz aylarında araç kiralayacaklara önerilerde bulunan Avec Rent a Car'ın Genel Müdürü Şahin Bayram, "Sahte sitelere, bilinmeyen numaralara, cazip teklifler içeren reklamlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Güvenli araç kiralama için doğru firma seçmek önemli" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle araç kiralama taleplerinde yaşanan ciddi artış dolandırıcıları harekete geçirmiş durumda. Telefon yoluyla kimlik ve ödeme bilgisi talep eden kişiler, sahte web siteleri aracılığıyla ödeme alan hayali firmalar, sosyal medyada indirimli araç kiralama vaadiyle kullanıcıları tuzağa düşüren hesaplar, hatta sahte uygulamalar ve kopyalanmış markalarla oluşturulan reklamlar, tüketicileri dolandırmaya yönelik en yaygın yöntemler arasında yer alıyor.

2025 Fortune 500 Türkiye listesine göre araç kiralama sektörünün en büyük üçüncü şirketi olarak gösterilen Avec Rent a Car'ın Genel Müdürü Şahin Bayram, yaz aylarında müşterilerin karşılaşabileceği bu türden olumsuzluklara karşı önemli uyarılarda bulundu. Bayram, özellikle internet ve telefon üzerinden yapılan araç kiralamalarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

"YÜZDE 96 MÜŞTERİ MEMNUNİYET ORANINA SAHİBİZ"

Bayram, "Yaz aylarında artan araç kiralama talebi, kötü niyetli kişi ve oluşumlar tarafından suistimal edilebiliyor. Bu nedenle müşterilerimizin daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri kritik öneme sahip. Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle web sitesi üzerinden yapılan kiralamalarda ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu noktada tüketicilere; kullanıcı puanlaması yüksek, müşteri yorumları yoğun ve olumlu olan firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Tüm şubelerimizde ve avecrentacar.com web sitemizde yüzde 96 müşteri memnuniyet oranına sahip olmamız, bu alandaki hassas çalışmalarımızın bir sonucudur. Ayrıca, ülke turizmine sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek, Rental Cars ve Booking.com'da global bazda müşteri memnuniyeti ödüllerine sahip bir araç kiralama şirketi olarak ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz" diye konuştu.

Bayram, "Müşterilerimizin Türkiye genelinde yaygın şube ağına sahip, kurumsal yapısı güçlü firmalara yönelmesi, olası riskleri azaltacaktır. Güvenli ödeme altyapısına sahip, sertifikalı web sitelerinden yapılan işlemler, müşterilerin kişisel verilerini ve ödeme bilgilerini koruma altına alır. Tüm bu önlemler, tüketicilerin daha güvenli bir kiralama deneyimi yaşamalarına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Araç kiralama sürecinde atılacak birkaç basit ama bilinçli adımın hem veri güvenliğini artırdığını hem de olası mağduriyetlerin önüne geçtiğini söyleyen Bayram, "Tüketicilerin, yalnızca kiralayacağı aracı değil; hizmet aldığı yapıyı, ödeme altyapısını ve dijital güvenliği de göz önünde bulundurarak karar vermesi yoğun yaz aylarında her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika

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