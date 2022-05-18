Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte başta yeşil erik, çilek ve yeni dünya gibi meyveler, raflardaki yerini almaya başladı. Yaz meyvesi olarak bilinen ve faydaları nedeniyle yaz aylarının yıldızı olarak görülen incir de kısa süre sonra raflardaki yerini alacak.
Her ne kadar yaygın tüketilen bir meyve olsa da incirin faydaları tam anlamıyla yaygın olarak bilinmiyor. Hatta incirin damar açıcı özelliğini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.
Bulundurmuş olduğu antioksidanlar sayesinde incir, kan ile bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar ve aynı zamanda yetişkin bireylerde oluşabilecek göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturur.
İncirin diğer faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:
Son Dakika › Yaşam › Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor - Son Dakika