Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor

18.05.2022 13:58
Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor

Yaz aylarının göz bebeği incirin faydaları saymakla bitmez. Bulundurduğu antioksidanlar sayesinde damarları temizleyen incir, aynı zamanda bağırsaklar için de çok faydalı.

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte başta yeşil erik, çilek ve yeni dünya gibi meyveler, raflardaki yerini almaya başladı. Yaz meyvesi olarak bilinen ve faydaları nedeniyle yaz aylarının yıldızı olarak görülen incir de kısa süre sonra raflardaki yerini alacak.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ FAYDALARI VAR

Her ne kadar yaygın tüketilen bir meyve olsa da incirin faydaları tam anlamıyla yaygın olarak bilinmiyor. Hatta incirin damar açıcı özelliğini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Kan damarlarını matkap gibi açıp tertemiz yapıyor! Yazın yıldızı inciri asla mutfağınızdan eksik etmeyin

YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bulundurmuş olduğu antioksidanlar sayesinde incir, kan ile bağırsakların temizlenmesinde etkin rol oynar ve aynı zamanda yetişkin bireylerde oluşabilecek göz ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı direnç oluşturur.

İncirin diğer faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Kan basıncını düzenler
  • Kanserden koruyucu etkisi vardır
  • Siğil oluşumunu önler
  • Kalp sağlığını korur
  • İnsülin salınımını dengeler
  • Cilt hastalıklarına karşı iyi gelir
  • Saçları besler, magnezyum deposudur
  • Tansiyonu düşürür
  • Kabızlığa iyi gelir
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Erik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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