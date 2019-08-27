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Yaza Çoşkulu Veda!

1 saat önce

Yaz aylarında, açıkhava sahnesinde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan ENKA, 4 Eylül'de Teoman'ın sahne alacağı unutulmaz bir konser ile 31. Yıl Açıkhava Buluşmaları'na nokta koyuyor.

Yaza Çoşkulu Veda!, System.String[]

Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Teoman, sevilen şarkılarını ENKA sahnesinde hayranları ile buluşturacak.

Türk rock müziğinin önemliseslerinden Teoman, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 21.15'te ENKA Açıkhava'da sahne alacak. Rock müziğine birbirinden özel şarkılar, albümler ve performanslar hediye eden Teoman, dillere pelesenk olmuş şarkılarını ENKA'da seyirciler ile hep bir ağızdan söyleyecek. Müzik kariyerine, 1986 yılında kurduğu "Mirage" adlı grupta vokal olarak başlayan Teoman, daha sonra Mavi Sakal, Indians, Black Rose gibi gruplar ile çalıştı. Kendi adını verdiği, ilk albümü "Teoman"ı 1996 yılında piyasaya süren sanatçı, aynı yıl Roxy Müzik Yarışması'nda "Ne Ekmek Ne de Su" şarkısı ile en iyi beste ödülünü, "Yollar" şarkısı ile de en iyi söz ödülünü kazandı. Teoman, sırasıyla "O", "17", "Gönülçelen", "Teoman 2003", "En Güzel Hikâyem", "Renkli Rüyalar Oteli" ve remix albümleri ile müzik severlerin kalbinde çok özel bir yer edindi. Kült haline gelmiş şarkılarını sevenleri ile birlikte söyleyecek Teoman, yıldızların altında, 31. Yıl ENKA Açıkhava Buluşmaları'na ihtişamlı bir nokta koyacak.

Teoman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:02 Kaynak: Bültenler
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