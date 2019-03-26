Son Dakika Haberleri: Yazar Bekir Develi, "İnsan İnsanın Zehrini Alır"

Yazar Bekir Develi, "İnsan İnsanın Zehrini Alır"

2 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir söyleşi düzenlendi.

Yazar Bekir Develi,
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Televizyon Programcısı ve Yazar Bekir Develi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimize kazandırdığı 800 kişilik Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Bekir Develi'nin katıldığı söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. İzleyicilerle karşılıklı iletişim halinde interaktif ve sürükleyici bir sohbet gerçekleştiren Bekir Develi, bir araya gelmenin ve muhabbet etmenin önemini vurgulayarak "Eskiler insan insanın zehrini alır derler. İnsanın aslı, özü muhabbettir. İnsan bazen kendi bildiğini bir başkasının ağzından duymak ister" ifadelerini kullandı.

Kitabın ve okumanın önemini de vurgulayan Bekir Develi, 800 kişilik Merkez Kütüphanesi'nin yeni olduğunu öğrendiğini belirterek, "Kitapla okuyucu buluşmasının kötüsü olmaz. Allah bu yatırıma vesile olanlardan razı olsun" diye konuştu. Bekir Develi söyleşi sonrası katılımcılar için kitabını da imzaladı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

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