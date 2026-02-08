Yazar Bülent Akyürek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yazar Bülent Akyürek Hayatını Kaybetti

08.02.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Bülent Akyürek, 57 yaşında kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden, "Yılgın Türkler", "İçinizdeki Öküze Oha Deyin!" ve "Zamanın Efendisi" gibi birçok esere imza atan yazar Bülent Akyürek, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, usta kalemin vefatı duyuruldu.

Paylaşımda "Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının özgün kalemlerinden Bülent Akyürek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bülent Akyürek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Yazı hayatına 42 yıldır devam eden ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Akyürek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Akyürek'in cenazesi 10 Şubat'ta öğlen namazına müteakip Ankara'daki Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son kitabından 14 yıl sonra "Satılık Adam" adlı eserini okuyucuyla buluşturan Akyürek, geçen sene AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 senelik yazarlık hayatı boyunca hep kitap yazdığını başka bir iş yapmadığını söylemişti.

Akyürek, son kitabına ilişkin "Yine tabii huylu huyundan vazgeçmez ya. 14 sene sonra tekrar kitapla geri dönmüş oldum. 24 yıllık bir kitap bu. Belki de bilmiyorum, dünyada belki tektir. 24 yılda yazılan bir roman olarak tektir." ifadesini kullanmıştı.

Bülent Akyürek hakkında

Elazığ'da 1969'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985'de Ankara'ya yerleşti. Çeşitli işlerde çalışan usta kalemin 17 yaşından itibaren romanları yayımlanmaya başladı.

Çeşitli dergiler çıkaran Akyürek'in eserleri, "Ustura", "A'raf", "Fesat", "Sanal Ördek", "Aksak Kurbağa", "Son Duvar" gibi dergilerde de okuyucuyla buluştu.

Akyürek'in "İtin Biri" adlı romanı 1997 yılında tiyatroya uyarlanarak "Nihayet Tiyatro" grubunda sahnelendi.

Usta yazar Bület Akyürek ayrıca "Cinnetim Cennetimdir", "Yağmur Getiren Fırtına", "...Ve Tanrı Ağladı", "Yerden Yapılmış Bir Gökdelen", "Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?", "Satılık Adam", "Abdestsiz PİS'ikoloji", "Müslüman'ın Diyeti", "Mavi Marmara Risalesi", "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X", "Tek Kişilik Din", "Şehirleri Kim Öldürdü?", "Karakalem Günlükleri", "Müslüman'ın Seks Hayatı", "Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar", "Çöldeki Penguen", "Güzel ve Etkili Susma Sanatı", "Aykırı Yazılar", "Mümince Yaşamak", "Felsefe Bitmiştir", "Uyanık Uyku", "Uyuyan Adamın Defteri", "Güneşe Açılan Aynalar", "Kıyamet Yakındır", "Dine Veda", "Fabrika Ayarlarımıza Dönelim" ve "Modern Müslümanların El Kitabı" eserlerini de kaleme aldı.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Bülent Akyürek, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazar Bülent Akyürek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Erzincan’daki 4,9’luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler Erzincan'daki 4,9'luk depremin merkez üssünden yeni görüntüler
Fenerbahçe’nin rakibi darmadağın oldu Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:40
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
16:43
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
16:04
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
14:33
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 18:17:40. #7.11#
SON DAKİKA: Yazar Bülent Akyürek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.