Yedisu'da Su Baskını: Öğrenciler Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yedisu'da Su Baskını: Öğrenciler Tahliye Edildi

Yedisu\'da Su Baskını: Öğrenciler Tahliye Edildi
04.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aşırı yağmur nedeniyle pansiyon bodrumunda su baskını yaşandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde okul pansiyonunun bodrum katını basan su jandarmanın desteğiyle tahliye edildi.

Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı yağmurun Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulu'nun pansiyon binasının bodrum katında su baskınına neden olduğu belirtildi.

Olayın bildirilmesinin ardından Kaymakamlık koordinesinde gerekli önlemlerin alınıp öğrencilerin tedbir amacıyla tahliye edildiği ve bina elektriğinin kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"?Tahliye sürecinde belediye ekiplerimize ait teknik araçların arızalanması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimiz, süratle çevre köylerden temin edilen tahliye pompaları ve jeneratörlerle müdahalede bulunmuştur. İl Özel İdaresi ekiplerimiz bölgeye ulaşana kadar geçen sürede, Mehmetçiğimizin yoğun gayretiyle suyun binaya zarar vermesi engellenmiş ve tahliye işlemi başarıyla sonuçlandırılmıştır. ?Öğrencilerimizin barınma güvenliğini önceliklendirerek gece boyu sahada canla başla görev yapan jandarma personelimize ve destek veren tüm birimlerimize teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, su baskını, Yedisu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedisu'da Su Baskını: Öğrenciler Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
20 yıla kadar hapis talebi Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:44:42. #7.11#
SON DAKİKA: Yedisu'da Su Baskını: Öğrenciler Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.