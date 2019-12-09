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Yelkende 2 Türk hakem, 2020 Tokyo'da görev yapacak

6 saat önce

Yelkende Türk hakemler Pınar Coşkuner Genç ve Haluk Suntay, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak.

Yelkende 2 Türk hakem, 2020 Tokyo'da görev yapacak, System.String[]

Yelkende Türk hakemler Pınar Coşkuner Genç ve Haluk Suntay, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Yelken Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda görev alacak hakemleri açıkladı. Olimpiyatlarda 31 ülkeden 60 hakem görev yapacak. Oyunlarda Türkiye'den Pınar Coşkuner Genç, 470 sınıfının başhakemi olacak. Haluk Suntay ise teknik komitede görev alacak.

Yelkende laser radial kategorisinde Ecem Güzel, finn sınıfında Alican Kaynar, 470 sınıfında Deniz Çınar-Ateş Çınar ikilisi, rüzgar sörfünde ise Dilara Uralp 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası almıştı.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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